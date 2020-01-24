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В МВД отметили снижение смертности на российских дорогах за пять лет
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РИА Новости

В МВД отметили снижение смертности на российских дорогах за пять лет

19:33 24.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой перед началом российско-киргизских переговоров. 28 марта 2019
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой перед началом российско-киргизских переговоров. 28 марта 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в России за последние пять лет снизилось на 26%, серьезная задача по дальнейшему сокращению смертности на дорогах требует комплексного подхода, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.
"За пять последних лет на территории РФ благодаря комплексу мер, принимаемых как по правоохранительной направленности, дорожной отрасли, профилактике среди участников дорожного движения, мы зафиксировали 26-процентное снижение погибших в результате ДТП. Этот показатель на территории Саратовской области составляет 13%", - сказал Горовой в пятницу в Саратове на церемонии вручения патрульных автомобилей сотрудникам ГИБДД в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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"К 2024 году в целом по стране смертность в результате ДТП не должна превышать четыре человека на 100 тысяч населения. Это очень серьезная задача, требующая комплексного подхода, в решении этих задач принимают участие органы власти области. До 2024 года все дороги регионального и муниципального уровня должны быть приведены в соответствие с требованиями не менее чем на 50%. (Саратовская) область и здесь идет с опережающими темпами", - отметил он.
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