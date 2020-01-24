В МВД отметили снижение смертности на российских дорогах за пять лет

"К 2024 году в целом по стране смертность в результате ДТП не должна превышать четыре человека на 100 тысяч населения. Это очень серьезная задача, требующая комплексного подхода, в решении этих задач принимают участие органы власти области. До 2024 года все дороги регионального и муниципального уровня должны быть приведены в соответствие с требованиями не менее чем на 50%. (Саратовская) область и здесь идет с опережающими темпами", - отметил он.