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В МИД надеются, что встреча по СВПД поможет предотвратить эскалацию
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РИА Новости

В МИД надеются, что встреча по СВПД поможет предотвратить эскалацию

19:32 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва надеется, что намеченная на февраль встреча совместной комиссии по СВПД поможет предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг ядерной сделки с Ираном, заявили в пятницу в МИД РФ.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что заседание совместной комиссии запланировано на февраль.
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"Что касается очередного заседания Совместной комиссии СВПД, намеченного на февраль, то надеемся, что оно поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг СВПД, консолидировать страны-участницы вокруг общей для всех задачи по сохранению ядерной сделки. Настоятельно призываем страны "евротройки" и есовских координаторов СВПД сосредоточиться именно на этом", - говорится в сообщении МИД.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению объявил об отказе ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета безопасности ООН предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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23 января, 12:13
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Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСовет Безопасности ООНООНИранВ мире
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