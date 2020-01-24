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В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в дачном доме
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РИА Новости

В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в дачном доме

19:26 24.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре дачного дома в Березовском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Пожар в Березовском районе Красноярского края унес жизни двоих детей. По данным следственного комитета, в пожаре, который произошел сегодня в жилом дачном строении, погибли двое несовершеннолетних детей 4-х и 7-ми лет. Дети оказались одни дома на момент возникновения пожара", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели. Всего на тушение пожара привлекалось 24 человека и девять единиц техники.
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МЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
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