В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в дачном доме

"Пожар в Березовском районе Красноярского края унес жизни двоих детей. По данным следственного комитета, в пожаре, который произошел сегодня в жилом дачном строении, погибли двое несовершеннолетних детей 4-х и 7-ми лет. Дети оказались одни дома на момент возникновения пожара", - говорится в сообщении.