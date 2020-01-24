В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в дачном доме

КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре дачного дома в Березовском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Пожар в Березовском районе Красноярского края унес жизни двоих детей. По данным следственного комитета, в пожаре, который произошел сегодня в жилом дачном строении, погибли двое несовершеннолетних детей 4-х и 7-ми лет. Дети оказались одни дома на момент возникновения пожара", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели. Всего на тушение пожара привлекалось 24 человека и девять единиц техники.