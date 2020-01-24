Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
"Ни одна администрация США, в том числе и администрация Трампа, не утверждала, что целью санкций США против Ирана является изменение режима в Иране. Однако санкции 2011-2015 годов могли внести вклад в политический успех относительно умеренного Роухани. В то же время кампания максимального давления администрации Трампа, вполне вероятно, подорвала позиции Роухани, продемонстрировав, что переговоры с США не приводят к улучшению отношений", - говорится в опубликованном документе.
Отмечается также, что санкции оказали значительное влияние на иранскую экономику, однако так и не смогли изменить "ключевые стратегические цели" Ирана: "поддержка региональных вооруженных групп и развитие программы баллистических и крылатых ракет".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.