Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T19:18+0300
https://ria.ru/20200124/1563847475.html
Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1036x0_80_0_0_2a376979f0cdc02ac4fa3fdffbf21d77.jpg
РИА Новости

Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана

19:18 24.01.2020
1510
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Политика администрации президента США Дональда Трампа по Ирану подорвала позиции иранского лидера Хасана Роухани, говорится в экспертном докладе Исследовательской службы конгресса США.
"Ни одна администрация США, в том числе и администрация Трампа, не утверждала, что целью санкций США против Ирана является изменение режима в Иране. Однако санкции 2011-2015 годов могли внести вклад в политический успех относительно умеренного Роухани. В то же время кампания максимального давления администрации Трампа, вполне вероятно, подорвала позиции Роухани, продемонстрировав, что переговоры с США не приводят к улучшению отношений", - говорится в опубликованном документе.
Отмечается также, что санкции оказали значительное влияние на иранскую экономику, однако так и не смогли изменить "ключевые стратегические цели" Ирана: "поддержка региональных вооруженных групп и развитие программы баллистических и крылатых ракет".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Президент США Дональд Трамп
23 января, 06:15
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
250164
Обсудить 2
Дональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Пентагон
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству
Флаг Ирана. Архивное фото
Сайт иранского агентства Fars заблокировали из-за американских санкций
Операционная система Android
Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе
Боливия
МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зе, Германия
Стрелком в немецком Рот-ам-Зе оказался 26-летний гражданин Германии
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Немецкая полиция рассказала о стрелке из Рот-ам-Зе
Последствия взрыва в Хьюстоне в пятницу, 24 января 2020
Полиция сообщила о двух погибших из-за взрыва в Хьюстоне
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Екатеринбурге на территорию детсада проник мужчина в нижнем белье
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния