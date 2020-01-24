В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Второй случай Второй случай заболевания новым типом коронавируса подтвержден в США , сообщил в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

По данным Центра, пациент прибыл в Чикаго (штат Иллинойс) из китайского города Ухань . Как сообщила на брифинге глава входящего в структуру CDC Центра по иммунизации и респираторным заболеваниям Нэнси Мессоньер (Nancy Messonnier), в настоящее время под наблюдением специалистов в США по подозрению на наличие вируса находятся 63 человека из 22 штатов. К настоящему времени у 11 из них наличие вируса не подтвердилось.

Как сообщили в Центре, заболевший вернулся в США из Уханя 13 января и несколько дней спустя, почувствовав недомогание, обратился к врачам. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, он находится в изоляции под наблюдением медперсонала. По имеющейся информации, специалисты также ведут наблюдение над лицами, контактировавшими с больным, в настоящее время симптомов вируса у них не выявлено.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания на территории США был выявлен у жителя штата Вашингтон, также недавно вернувшегося из Китая. Он прибыл в страну до того, как на прошлой неделе власти начали проверки в аэропортах, куда прибывают рейсы из Уханя. В настоящее время, как уточняют в CDC, меры контроля над пребывающими пассажирами усилены в пяти аэропортах США: Кеннеди в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Атланте, Чикаго и Лос-Анджелесе, ведомство продолжает оценку ситуации в отношении расширения и степени проводимого контроля.

Как предупредили в Центре, несмотря на то, что риск заболеть новым вирусом для жителей США пока минимален, число выявленных случаев в предстоящие дни и недели, скорее всего, продолжит расти.