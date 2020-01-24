Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подняв упавшую фуражку палестинского гвардейца, проявил нормальные человеческие эмоции, в подобных случаях можно забыть о тонкостях протокола, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Дипломатическая служба", профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.
Путин в четверг в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом помог офицеру палестинской гвардии. Видео, на которое попал этот момент, на своей странице в Facebook опубликовал личный фотограф лидера Палестины. Путин и Аббас выходили из резиденции лидера ПНА после переговоров сквозь строй офицеров палестинской гвардии. У одного из них слетела фуражка, и, как видно в ролике, Путин поднял ее и надел обратно на голову гвардейцу.
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
"Если это произошло, то должен сказать, что в общем-то никакого нарушения нет. Другое дело, если бы он прошел мимо, то, наверное, критики было бы больше. По разным причинам и поводам. В этом случае я вижу действительно нечто гуманное, проявление нормальных человеческих чувств, хороший поступок президента, попытка исправить ситуацию. Такого явного нарушения протокола я здесь не вижу", - сказал эксперт.
Он напомнил, что примерно в подобной ситуации оказывался бывший президент Украины Петр Порошенко, однако он предпочел пройти мимо.
"Подобный случай был у Порошенко, когда гвардеец упал в ходе инаугурации, и он прошел мимо. Это, конечно, недопустимо. Действительно, протокол - и государственный, и дипломатический, и этикет - вещь консервативная. Но, тем не менее, всегда должен присутствовать человеческий момент, на который нужно всегда обращать внимание",- отметил Винокуров.