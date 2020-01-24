МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой

"Приостановка дипотношений вызвана недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы", - заявил Нуньес.
Ранее глава МИД Кубы Родригес Парилья упрекнул временного президента Боливии Жанин Аньес в высылке кубинских врачей, которые работали в Боливии в рамках двусторонней программы сотрудничества, и назвал её "лживым путчистом".
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.