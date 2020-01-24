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МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
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РИА Новости

МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой

19:08 24.01.2020 (обновлено: 19:14 24.01.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Боливии Йерко Нуньес объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой в связи с враждебной позицией этой страны.
"Приостановка дипотношений вызвана недавними недопустимыми заявлениями министра иностранных дел Бруно Родригеса Парильи, постоянной враждебностью и непрекращающимися оскорблениями конституционного правительства Боливии со стороны Кубы", - заявил Нуньес.
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Ранее глава МИД Кубы Родригес Парилья упрекнул временного президента Боливии Жанин Аньес в высылке кубинских врачей, которые работали в Боливии в рамках двусторонней программы сотрудничества, и назвал её "лживым путчистом".
После того как оппозиция Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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Жанин АньесЭво МоралесМИД БоливииКубаБоливияВ мире
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