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Немецкая полиция рассказала о стрелке из Рот-ам-Зе
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РИА Новости

Немецкая полиция рассказала о стрелке из Рот-ам-Зе

19:01 24.01.2020
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© AP Photo / dpa/Sebastian GollnowПолиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
© AP Photo / dpa/Sebastian Gollnow
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в Рот-ам-Зе, предположительно, является гражданином Германии, заявил в прямом эфире телеканала n-tv представитель полиции немецкого Аалена.
"Исходим из того, что действовал одиночка. По моей информации, речь идет о немце, который состоял в связи с жертвами либо, по крайней мере, с частью жертв", - сообщил полицейский.
Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка 5 тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.
Полиция в Рот-ам-Зе на юго-западе Германии. 24 января 2020
Вчера, 17:39
Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Рот-ам-Зе
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