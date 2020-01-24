Немецкая полиция рассказала о стрелке из Рот-ам-Зе

"Исходим из того, что действовал одиночка. По моей информации, речь идет о немце, который состоял в связи с жертвами либо, по крайней мере, с частью жертв", - сообщил полицейский.

Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка 5 тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.