Российский раввин рассказал, как готовиться к соревнованиям Ironman

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России раввин Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода тренируется 4-5 дней в неделю, чтобы принять участие в соревнованиях по триатлону Ironman, заявил он в пятницу на пресс-конференции в МИА " Россия сегодня ".

Ранее стало известно, что Борода примет участие в международных соревнованиях по триатлону Ironman ("Железный человек"), которые впервые пройдут в России в июле 2020 года. По данным пресс-службы Федерации еврейских общин России, гонки серии Ironman 70.3 проводятся в разных странах мира и состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонка 56 миль (90 км) и бег 13,1 мили (21,1 км). В основной части соревнований смогут принять участие две тысячи человек.

"В прошлом году я уже проходил эти дистанции. Надо понимать, что это не профессиональный спорт. Каждый борется сам с собой, добивается своих результатов. У меня немного времени: 4-5 дней в неделю я тренируюсь по часу. Я убежден, что каждый при желании может найти час утром или вечером (для занятий спортом – ред.). Если он проявит упорство и последовательность, то придет к существенно лучшим результатам, чем я", - сказал представитель ФЕОР

По его словам, систематические тренировки снимают напряжение и повышают качество жизни. "Когда человек занимается системно, вырабатываются эндорфины - гормоны счастья. Они выделяются от усталости при спортивных нагрузках. Чувство преодоления тоже полезно – и не только в спорте", - подытожил Борода.

Александр Борода родился в 1968 году в Москве. С 2008 года занимает пост президента ФЕОР.