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Религия и мировоззрение
2020-01-24T19:18+0300
https://ria.ru/20200124/1563846421.html
Российский раввин рассказал, как готовиться к соревнованиям Ironman
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Российский раввин рассказал, как готовиться к соревнованиям Ironman

18:57 24.01.2020 (обновлено: 19:18 24.01.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода тренируется 4-5 дней в неделю, чтобы принять участие в соревнованиях по триатлону Ironman, заявил он в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее стало известно, что Борода примет участие в международных соревнованиях по триатлону Ironman ("Железный человек"), которые впервые пройдут в России в июле 2020 года. По данным пресс-службы Федерации еврейских общин России, гонки серии Ironman 70.3 проводятся в разных странах мира и состоят из трех этапов: плавание 1,2 мили (1,9 км), велогонка 56 миль (90 км) и бег 13,1 мили (21,1 км). В основной части соревнований смогут принять участие две тысячи человек.
"В прошлом году я уже проходил эти дистанции. Надо понимать, что это не профессиональный спорт. Каждый борется сам с собой, добивается своих результатов. У меня немного времени: 4-5 дней в неделю я тренируюсь по часу. Я убежден, что каждый при желании может найти час утром или вечером (для занятий спортом – ред.). Если он проявит упорство и последовательность, то придет к существенно лучшим результатам, чем я", - сказал представитель ФЕОР.
По его словам, систематические тренировки снимают напряжение и повышают качество жизни. "Когда человек занимается системно, вырабатываются эндорфины - гормоны счастья. Они выделяются от усталости при спортивных нагрузках. Чувство преодоления тоже полезно – и не только в спорте", - подытожил Борода.
Александр Борода родился в 1968 году в Москве. С 2008 года занимает пост президента ФЕОР.
Федерация еврейских общин России - всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году, сказано на сайте ФЕОР. Цель организации – "создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским народом". Для этого ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры, следует из информации с сайта ФЕОР .
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияСпортРоссия сегодняФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссияОбщество
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