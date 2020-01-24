В Екатеринбурге на территорию детсада проник мужчина в нижнем белье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Мужчина в нижнем белье, который находился в неадекватном состоянии, проник на территорию детского сада в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
"На днях на территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбург проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нем только нижнего белья, указывало на его неадекватное состояние. После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровожден работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних). В рамках расследования уголовного дела будут устанавливаться не только обстоятельства поведения мужчины, но и дана объективная правовая оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации детсада, отмечает СУСК.