В Екатеринбурге на территорию детсада проник мужчина в нижнем белье

"На днях на территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбург проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нем только нижнего белья, указывало на его неадекватное состояние. После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровожден работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.