Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр просвещения Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил российских студентов с Татьяниным днем и отметил, что в студенческие годы закладывается фундамент будущих профессиональных и личных успехов.

Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.

"Студенческие годы – прекрасная и яркая пора вашей жизни. Это не только период приобретения знаний. Это время, когда закладывается фундамент будущих профессиональных и личных успехов, время открытий и встреч, неисчерпаемых сил и больших планов, когда каждый мечтает творить свою судьбу и менять мир к лучшему", - говорится в поздравлении министра, опубликованном на сайте министерства просвещения.

Кравцов также пожелал всем студентам страны успехов в учебе, энергии и вдохновения, мудрых наставников и настоящих друзей.