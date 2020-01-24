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Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы
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РИА Новости

Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы

18:46 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил российских студентов с Татьяниным днем и отметил, что в студенческие годы закладывается фундамент будущих профессиональных и личных успехов.
Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.
Сергей Кравцов
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Министр просвещения Кравцов: в сфере образования революции не нужны
"Студенческие годы – прекрасная и яркая пора вашей жизни. Это не только период приобретения знаний. Это время, когда закладывается фундамент будущих профессиональных и личных успехов, время открытий и встреч, неисчерпаемых сил и больших планов, когда каждый мечтает творить свою судьбу и менять мир к лучшему", - говорится в поздравлении министра, опубликованном на сайте министерства просвещения.
Кравцов также пожелал всем студентам страны успехов в учебе, энергии и вдохновения, мудрых наставников и настоящих друзей.
"Пусть годы учебы будут наполнены для вас яркими и интересными событиями. Каждый из вас еще только выбирает свой путь и готовится покорить профессиональные высоты, стать востребованным специалистом и внести вклад в развитие и процветание нашей страны. Верьте в свои силы и ставьте перед собой самые смелые цели", - добавил министр.
ергей Кравцов
21 января, 22:13
Биография Сергея Кравцова
200106
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Сергей КравцовРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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