Татарстан запускает пятилетнюю программу ремонта стационаров

КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Татарстан в 2020 году начинает реализацию пятилетней программы по ремонту стационаров стоимостью 17 миллиардов рублей, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"В 2020 году мы приступаем к реализации региональной программы по ремонту стационаров. Программа рассчитана на пять лет, общая стоимость ее составляет 17 миллиардов рублей", - сказал Садыков на итоговой коллегии министерства.

Глава минздрава напомнил, что в Татарстане благодаря поддержке президента республики многое сделано для укрепления материально-технической базы системы здравоохранения, в том числе в первичном звене. В 2018 году успешно завершена двухлетняя программа по ремонту поликлиник. В 2019 году проведены работы по укреплению материально-технической базы на 376 объектах здравоохранения, построены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе один – в рамках нацпроекта.

Также, по информации Садыкова, в 2019 году президент Татарстана принял беспрецедентное решение об обновлении парка санитарных автомобилей: за счет регионального бюджета приобретено 237 машин скорой медицинской помощи, оснащенных современным медицинским оборудованием.