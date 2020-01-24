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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-24T18:45+0300
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Татарстан запускает пятилетнюю программу ремонта стационаров
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РИА Новости

Татарстан запускает пятилетнюю программу ремонта стационаров

18:45 24.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Татарстан в 2020 году начинает реализацию пятилетней программы по ремонту стационаров стоимостью 17 миллиардов рублей, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"В 2020 году мы приступаем к реализации региональной программы по ремонту стационаров. Программа рассчитана на пять лет, общая стоимость ее составляет 17 миллиардов рублей", - сказал Садыков на итоговой коллегии министерства.
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Глава минздрава напомнил, что в Татарстане благодаря поддержке президента республики многое сделано для укрепления материально-технической базы системы здравоохранения, в том числе в первичном звене. В 2018 году успешно завершена двухлетняя программа по ремонту поликлиник. В 2019 году проведены работы по укреплению материально-технической базы на 376 объектах здравоохранения, построены 46 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе один – в рамках нацпроекта.
Также, по информации Садыкова, в 2019 году президент Татарстана принял беспрецедентное решение об обновлении парка санитарных автомобилей: за счет регионального бюджета приобретено 237 машин скорой медицинской помощи, оснащенных современным медицинским оборудованием.
Такие системные и последовательные материальные вложения в отрасль, по словам министра, требуют соответствующей отдачи и результата.
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