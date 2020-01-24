Сирийская оппозиция поддержала соблюдение перемирия в Идлибе

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сирийская оппозиция надеется на соблюдение всеми сторонами перемирия в Сирийская оппозиция надеется на соблюдение всеми сторонами перемирия в Идлибе , заявил РИА Новости член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб.

По его словам, оппозиция поддерживает требования по полному выводу террористических группировок из провинции Идлиб и борьбе с ними. "Сейчас в Идлибе состояние истерии, мы желаем, чтобы все стороны придерживались перемирия", - заявил политик.

Он отметил, что оппозиция надеется на "запуск работы конституционного комитета", который является "инициативой РФ ".

"Мы придерживаемся идеи завершения этого процесса - конституционного комитета - и начала после этого политического процесса", - отметил аль-Хатыб.

С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако 16 января операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.