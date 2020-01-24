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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T18:41+0300
https://ria.ru/20200124/1563845624.html
Сирийская оппозиция поддержала соблюдение перемирия в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/32/1559753284_56:337:3099:2048_1036x0_80_0_0_ae895aa050fabb4993447730e2448c5e.jpg
РИА Новости

Сирийская оппозиция поддержала соблюдение перемирия в Идлибе

18:41 24.01.2020
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© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сирийская оппозиция надеется на соблюдение всеми сторонами перемирия в Идлибе, заявил РИА Новости член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб.
По его словам, оппозиция поддерживает требования по полному выводу террористических группировок из провинции Идлиб и борьбе с ними. "Сейчас в Идлибе состояние истерии, мы желаем, чтобы все стороны придерживались перемирия", - заявил политик.
Он отметил, что оппозиция надеется на "запуск работы конституционного комитета", который является "инициативой РФ".
"Мы придерживаемся идеи завершения этого процесса - конституционного комитета - и начала после этого политического процесса", - отметил аль-Хатыб.
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С 19 декабря сирийская армия проводила военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более 40 деревень в ходе операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения, для чего были открыты три гуманитарных коридора: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо. Боевики несколько раз обстреляли эти коридоры. Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января, однако 16 января операция сирийской армии возобновилась из-за нарушения боевиками перемирия.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
* Организация, запрещенная в России
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