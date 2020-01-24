Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T18:39+0300
https://ria.ru/20200124/1563845496.html
Коллега старейшего хирурга России рассказал о ее профессионализме
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/28/1563822808_0:8:800:458_1036x0_80_0_0_8307dcf797461d3d71e1a44e19c90cba.jpg
РИА Новости

Коллега старейшего хирурга России рассказал о ее профессионализме

18:38 24.01.2020 (обновлено: 18:39 24.01.2020)
425
© Фото : сайт Городская клиническая больница 11 РязаниАлла Левушкина
Алла Левушкина
© Фото : сайт Городская клиническая больница 11 Рязани
Алла Левушкина. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Один из старейших хирургов-проктологов Алла Левушкина, скончавшаяся в пятницу, за время своей работы избавила от страданий и вернула к активной жизни множество пациентов, она честно служила своей профессии в течение многих лет, сообщил главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава России Юрий Шелыгин.
Ранее сообщалось, что Алла Левушкина, почти 70 лет проработавшая хирургом, скончалась в Рязани на 93-м году жизни.
Более десяти тысяч операций и 68 лет стажа - старейший хирург в мире за работой
11 февраля 2017, 12:09
Более десяти тысяч операций и 68 лет стажа - старейший хирург в мире за работойАлла Ильинична Левушкина – старейший хирург не только России, но и всего мира. 89-летний врач, у которого за спиной 68 лет трудового стажа и более десяти тысяч операций, до сих ведет прием в поликлинике Рязани и проводит по четыре операции в день.
"Она одна из старейших хирургов, которая вела до последних дней прием пациентов… Она честно служила своей профессии в течение многих лет, обладала высоким профессионализмом. Вернула к активной жизни и избавила от страданий множество пациентов", - рассказал РИА Новости Шелыгин.
Он отметил, что Левушкина была востребована в своей профессии, была ей предана.
"Не каждому дано стать таким врачом, так что только сожаления, что ее нет больше с нами", - добавил Шелыгин.
3002410
Обсудить 0
РязаньРоссияОбщество
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Хинштейн предложил освидетельствовать главу Чувашии на вменяемость
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Канделаки прокомментировала "шутку" главы Чувашии с пожарным
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
ФЕОР примет резолюцию о недопустимости названий в честь Бандеры
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Электронное табло в аэропорту
ОП дорабатывает пакет предложений по правилам авиаперевозки животных
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Российский раввин рассказал, как готовиться к соревнованиям Ironman
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния