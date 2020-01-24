Коллега старейшего хирурга России рассказал о ее профессионализме

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Один из старейших хирургов-проктологов Алла Левушкина, скончавшаяся в пятницу, за время своей работы избавила от страданий и вернула к активной жизни множество пациентов, она честно служила своей профессии в течение многих лет, сообщил главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава России Юрий Шелыгин.
Ранее сообщалось, что Алла Левушкина, почти 70 лет проработавшая хирургом, скончалась в Рязани на 93-м году жизни.
11 февраля 2017, 12:09Более десяти тысяч операций и 68 лет стажа - старейший хирург в мире за работойАлла Ильинична Левушкина – старейший хирург не только России, но и всего мира. 89-летний врач, у которого за спиной 68 лет трудового стажа и более десяти тысяч операций, до сих ведет прием в поликлинике Рязани и проводит по четыре операции в день.
"Она одна из старейших хирургов, которая вела до последних дней прием пациентов… Она честно служила своей профессии в течение многих лет, обладала высоким профессионализмом. Вернула к активной жизни и избавила от страданий множество пациентов", - рассказал РИА Новости Шелыгин.
Он отметил, что Левушкина была востребована в своей профессии, была ей предана.
"Не каждому дано стать таким врачом, так что только сожаления, что ее нет больше с нами", - добавил Шелыгин.