Коллега старейшего хирурга России рассказал о ее профессионализме

Более десяти тысяч операций и 68 лет стажа - старейший хирург в мире за работой

Алла Ильинична Левушкина – старейший хирург не только России, но и всего мира. 89-летний врач, у которого за спиной 68 лет трудового стажа и более десяти тысяч операций, до сих ведет прием в поликлинике Рязани и проводит по четыре операции в день.