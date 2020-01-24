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ОП дорабатывает пакет предложений по правилам авиаперевозки животных
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РИА Новости

ОП дорабатывает пакет предложений по правилам авиаперевозки животных

18:37 24.01.2020 (обновлено: 18:42 24.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ дорабатывает пакет предложений по изменению правил авиаперевозки домашних животных, они, в частности, предусматривают возможность перевозки крупных питомцев в пассажирском отсеке за определенную доплату и закрепление требований к безопасности зверей в федеральных авиационных правилах, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.
Telegram-канал Baza в пятницу сообщил, что два кота погибли на борту самолёта "Аэрофлота" во время перелёта из Нью-Йорка в Москву. По данным издания, пассажир с тремя котами летел из Америки в Болгарию с пересадкой в "Шереметьево". Во время транспортировки два кота получили серьёзные травмы и умерли, у третьего диагностировали обморожение. При этом переноски, в которых находились погибшие впоследствии животные, были сильно деформированы.
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Представитель "Аэрофлота" заявил РИА Новости, что инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", перевозчик приложит все возможные усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности.
"Эта печальная ситуация с гибелью двух кошек пассажира является доказательством проблемы, которую мы уже обсуждали. К сожалению, правила перевоза домашних животных у нас недостаточно регламентированы, а ситуация эта чрезвычайно сложная", - сказал Максимов.
При авиаперевозке зверей, по словам Максимова, нужно учесть и габариты, и вес, и потенциальную опасность для других пассажиров, и безопасность самих животных.
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"В настоящий момент мы дорабатываем некий пакет предложений. Во-первых, по размеру домашних животных, которые подлежат перевозке. Очевидно, что нужно отдельно говорить о весе животного и весе переноски. Причем по всей вероятности, нужно установить минимальный предел, скажем, 8 килограммов, который мог бы быть перевезен без дополнительной оплаты. Но сверх этого нужно достаточно лояльно относиться к желанию пассажира провезти животное непосредственно на борту. Речь должна идти о том, что сверх определенного веса животное может быть перевезено только за дополнительную плату", - отметил Максимов.
В Общественной палате, по словам эксперта, обсуждали возможность введения своего рода билета для домашнего животного.
"Требования к безопасности животного должны быть четко установлены даже в федеральных авиационных правилах, а не в требованиях авиакомпании", - добавил Максимов.
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