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СМИ: новую больницу в Ухане построят за шесть дней
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РИА Новости

СМИ: новую больницу в Ухане построят за шесть дней

18:35 24.01.2020
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© Стоп-кадр видео Сабины ПоляковойЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© Стоп-кадр видео Сабины Поляковой
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Строительство больницы в китайском городе Ухань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов будет завершено уже через шесть дней, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в пятницу утром в городе Ухань началось строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов. Отмечалось, что строительство планируется завершить через 10 дней, 2 февраля.
"У нас нет времени. Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.
По данным газеты, для строительства больницы в кротчайшие сроки было мобилизировано несколько сотен рабочих. Издание сообщает, что, по словам источников, для ускорения рабочего процесса власти платят рабочим до 1200 юаней (173 долларов США) в день, что в три раза превышает их обычную заработную плату.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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