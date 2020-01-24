СМИ: новую больницу в Ухане построят за шесть дней

Ранее центральное телевидение Китая сообщило, что в пятницу утром в городе Ухань началось строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов. Отмечалось, что строительство планируется завершить через 10 дней, 2 февраля.

"У нас нет времени. Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

По данным газеты, для строительства больницы в кротчайшие сроки было мобилизировано несколько сотен рабочих. Издание сообщает, что, по словам источников, для ускорения рабочего процесса власти платят рабочим до 1200 юаней (173 долларов США) в день, что в три раза превышает их обычную заработную плату.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.