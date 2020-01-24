Раввин: общинный еврейский центр восстановят в Симферополе в этом году

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Общинный еврейский центр откроют в Симферополе до конца 2020 года, заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Он уточнил, что в Крыму уже действуют синагоги в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи и Ялте. "Основной центр - это Симферополь. Сейчас там идет ремонт и реконструкция в исторической синагоге. В этом году она будет открыта. Там создадут еврейскую школу. В Севастополе синагога достроена, там уже функционирует еврейская школа", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, синагоги в Евпатории и Керчи "требуют развития", а в Ялте ФЕОР ищет для синагоги "достойное помещение". "Понимаю, что количество людей, которые приезжают в Крым, будет расти. Мы стараемся успеть за этим развитием", - отметил представитель ФЕОР.

"В Сочи бьемся-бьемся, но никак не найдем, никак не предоставят помещение", - добавил Борода РИА Новости.

Ранее Борода рассказал РИА Новости, что еврейской общине России не хватает синагог и раввинов: только в Москве необходимо построить около 40 синагог. При этом в некоторых городах синагоги открываться не будут, поскольку не будут востребованы из-за процессов миграции, отметил он.