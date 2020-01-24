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Религия и мировоззрение
2020-01-24T19:22+0300
https://ria.ru/20200124/1563845005.html
Раввин: общинный еврейский центр восстановят в Симферополе в этом году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Раввин: общинный еврейский центр восстановят в Симферополе в этом году

18:30 24.01.2020 (обновлено: 19:22 24.01.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Общинный еврейский центр откроют в Симферополе до конца 2020 года, заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.
Он уточнил, что в Крыму уже действуют синагоги в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи и Ялте. "Основной центр - это Симферополь. Сейчас там идет ремонт и реконструкция в исторической синагоге. В этом году она будет открыта. Там создадут еврейскую школу. В Севастополе синагога достроена, там уже функционирует еврейская школа", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, синагоги в Евпатории и Керчи "требуют развития", а в Ялте ФЕОР ищет для синагоги "достойное помещение". "Понимаю, что количество людей, которые приезжают в Крым, будет расти. Мы стараемся успеть за этим развитием", - отметил представитель ФЕОР.
"В Сочи бьемся-бьемся, но никак не найдем, никак не предоставят помещение", - добавил Борода РИА Новости.
Ранее Борода рассказал РИА Новости, что еврейской общине России не хватает синагог и раввинов: только в Москве необходимо построить около 40 синагог. При этом в некоторых городах синагоги открываться не будут, поскольку не будут востребованы из-за процессов миграции, отметил он.
Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 16:36Религия и мировоззрение
Глава ФЕОР отметил, что еврейской общине России не хватает синагог
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаКерчьМоскваСевастопольОбществорелигия
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