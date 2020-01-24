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Туризм
2020-01-24T22:55+0300
https://ria.ru/20200124/1563844989.html
СМИ: в Тбилиси охранники клуба избили индийских туристов
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РИА Новости

СМИ: в Тбилиси охранники клуба избили индийских туристов

22:55 24.01.2020
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© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
ТБИЛИСИ, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники охранной службы одного из тбилисских ночных клубов избили группу индийских туристов из 25 человек за то, что они отказались оплатить выставленный счет на 40 тысяч долларов, сообщила в пятницу телекомпания "Рустави 2".
"Причиной физической расправы стал счет, выписанный индийским туристам в ночном клубе. Им были розданы флаеры с надписью, что стоимость на одного человека составит 20 долларов, включая напитки. В итоге сотрудники клуба предъявили 25 индийским туристам счет на 40 тысяч долларов. Клиенты отказались платить, началась драка, одному из ее участников понадобилась медицинская помощь", — сообщает телеканал.
По данным СМИ, туристы в итоге заплатили 20 тысяч лари (около семи тысяч долларов).
Представитель туристической компании Елена Годердзишвили заявила журналистам, что в Грузии в последнее время часто происходят случаи, когда иностранным гостям выставляют завышенные счета. По ее словам, данными действиями должна заняться полиция, поскольку это негативно отражается на имидже страны.
МВД Грузии приступило к расследованию произошедшего инцидента.
Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии
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Что обязательно нужно увидеть в ГрузииГрузия — страна легенд, вина и мудрости. Гостеприимная земля притягивает своей историей, природой, особой атмосферой. Побывать в Тбилиси, Кахетии, Алазанской долине и, конечно, посмотреть на слияние рек Арагви и Куры — мечта многих туристов.
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