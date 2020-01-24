СМИ: в Тбилиси охранники клуба избили индийских туристов

ТБИЛИСИ, 24 янв — РИА Новости. Сотрудники охранной службы одного из тбилисских ночных клубов избили группу индийских туристов из 25 человек за то, что они отказались оплатить выставленный счет на 40 тысяч долларов, сообщила в пятницу телекомпания "Рустави 2".

"Причиной физической расправы стал счет, выписанный индийским туристам в ночном клубе. Им были розданы флаеры с надписью, что стоимость на одного человека составит 20 долларов, включая напитки. В итоге сотрудники клуба предъявили 25 индийским туристам счет на 40 тысяч долларов. Клиенты отказались платить, началась драка, одному из ее участников понадобилась медицинская помощь", — сообщает телеканал.

По данным СМИ, туристы в итоге заплатили 20 тысяч лари (около семи тысяч долларов).

Представитель туристической компании Елена Годердзишвили заявила журналистам, что в Грузии в последнее время часто происходят случаи, когда иностранным гостям выставляют завышенные счета. По ее словам, данными действиями должна заняться полиция, поскольку это негативно отражается на имидже страны.