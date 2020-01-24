В Испании случаи возможного заражения коронавирусом не подтвердились

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Случаи возможного заражения коронавирусом в Случаи возможного заражения коронавирусом в Испании не подтвердились, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Изучили двух человек из Уханя. В одном случае активизация предупреждения не понадобилась, второй человек был изучен, и лаборатория опровергла", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, в минздраве сообщили о проведенной в четверг проверке пассажирки, прибывшей из Уханя, заражения также не было выявлено.

Минздрав проинформировал руководство аэропортов, чтобы оно было готово в случае необходимости задействовать необходимые механизмы контроля на въезде.

Ранее в пятницу директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон сообщил, что идет проверка двух возможных случаев заражения коронавирусом, однако изначально оценил вероятность как "очень низкую".

В четверг МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.