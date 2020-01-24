Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T18:27+0300
https://ria.ru/20200124/1563844857.html
В Испании случаи возможного заражения коронавирусом не подтвердились
https://cdn25.img.ria.ru/images/156368/73/1563687307_201:331:2761:1771_1036x0_80_0_0_f75a4ecfcc5dbcf9f186bc962fc29a85.jpg
РИА Новости

В Испании случаи возможного заражения коронавирусом не подтвердились

18:27 24.01.2020
219
© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках. Архивное фото
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Случаи возможного заражения коронавирусом в Испании не подтвердились, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Изучили двух человек из Уханя. В одном случае активизация предупреждения не понадобилась, второй человек был изучен, и лаборатория опровергла", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, в минздраве сообщили о проведенной в четверг проверке пассажирки, прибывшей из Уханя, заражения также не было выявлено.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Минздрав проинформировал руководство аэропортов, чтобы оно было готово в случае необходимости задействовать необходимые механизмы контроля на въезде.
Ранее в пятницу директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон сообщил, что идет проверка двух возможных случаев заражения коронавирусом, однако изначально оценил вероятность как "очень низкую".
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
23 января, 12:09РИА Наука
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
В четверг МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
Артисты цирка Cirque du Soleil во время показа номера из программы Баззар в Мумбаи, Индия
Вчера, 17:22
Cirque du Soleil прекратил показы в КНР из-за вспышки коронавируса
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоМИД Испании‎КитайУханьИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае
Непал
В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
СМИ: новую больницу в Ухане построят за шесть дней
Люди в защитных масках на улице
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Глава Пентагона Марк Эспер
Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев заявил о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Болгарии
Судебно-медицинский эксперт
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Москва может ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии
Боливия
МИД Боливии объявил о приостановке дипломатических отношений с Кубой
Виктор Бондарев во время брифинга с военными атташе иностранных государств. 29 марта 2018
В Совфеде назвали предложение Путина о саммитe СБ ООН своевременным
В аэропорту
Эксперт оценила вероятность проникновения нового коронавируса в Россию
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Пассажиры на вокзале в Гонконге
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния