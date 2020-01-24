В Испании случаи возможного заражения коронавирусом не подтвердились

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Случаи возможного заражения коронавирусом в Испании не подтвердились, сообщило министерство здравоохранения страны.
"Изучили двух человек из Уханя. В одном случае активизация предупреждения не понадобилась, второй человек был изучен, и лаборатория опровергла", - говорится в сообщении министерства. Кроме того, в минздраве сообщили о проведенной в четверг проверке пассажирки, прибывшей из Уханя, заражения также не было выявлено.
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Минздрав проинформировал руководство аэропортов, чтобы оно было готово в случае необходимости задействовать необходимые механизмы контроля на въезде.
Ранее в пятницу директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон сообщил, что идет проверка двух возможных случаев заражения коронавирусом, однако изначально оценил вероятность как "очень низкую".
В четверг МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.