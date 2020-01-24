Косачев заявил о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Болгарии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. РФ должна зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже.
"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными", - сказал Косачев.
"Не вижу никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа и в данном случае", - заключил политик.