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Косачев заявил о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Болгарии
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РИА Новости

Косачев заявил о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Болгарии

18:27 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. РФ должна зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже.
"В таких случаях принцип зеркальности является практически абсолютным, а изъятия из него - абсолютно исключительными", - сказал Косачев.
"Не вижу никаких оснований для того, чтобы отказываться от такого принципа и в данном случае", - заключил политик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Константин КосачевРоссияБолгарияВ мире
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