Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Достижение политического соглашения по денуклеаризации является наилучшим путем решения этой проблемы, поэтому Достижение политического соглашения по денуклеаризации является наилучшим путем решения этой проблемы, поэтому США КНДР нужно вернуться за стол переговоров, считает глава Пентагона Марк Эспер

"Мы по-прежнему реализуем дипломатическую инициативу в отношении них (КНДР – ред.). Мы думаем, что лучший путь вперед – это политическое соглашение", - заявил Эспер, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

"Когда я пришел на должность (министра сухопутных сил) два с половиной года назад, мы были на пути к войне с Северной Кореей. Сухопутные войска и все остальные готовились к возможному конфликту. Думаю, инициатива президента (США) в последние два года остановила это. На данный момент мы должны вернуться за стол переговоров и выработать лучший путь для денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил глава ведомства.

Вместе с тем он отметил, что военные США очень внимательно следят за "агрессивной ядерной и ракетной программами" КНДР, в частности за попытками создать межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.

Переговоры с КНДР

В 2018 году состоялась первая встреча лидеров США и КНДР, на которой они заявили о готовности вести переговоры о денуклеаризации и гарантиях безопасности. Однако после неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре, также закончились ничем.

После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

КНДР в декабре сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. В конце 2019 года Северная Корея проигнорировала имевшиеся возможности для переговоров с представителями США, хотя американская сторона, в том числе спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, несколько раз намекала о желании встретиться.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пятом пленуме центрального комитета ЦПК седьмого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.