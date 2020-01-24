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Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам
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РИА Новости

Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам

18:23 24.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Достижение политического соглашения по денуклеаризации является наилучшим путем решения этой проблемы, поэтому США и КНДР нужно вернуться за стол переговоров, считает глава Пентагона Марк Эспер.
"Мы по-прежнему реализуем дипломатическую инициативу в отношении них (КНДР – ред.). Мы думаем, что лучший путь вперед – это политическое соглашение", - заявил Эспер, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.
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"Когда я пришел на должность (министра сухопутных сил) два с половиной года назад, мы были на пути к войне с Северной Кореей. Сухопутные войска и все остальные готовились к возможному конфликту. Думаю, инициатива президента (США) в последние два года остановила это. На данный момент мы должны вернуться за стол переговоров и выработать лучший путь для денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил глава ведомства.
Вместе с тем он отметил, что военные США очень внимательно следят за "агрессивной ядерной и ракетной программами" КНДР, в частности за попытками создать межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой.
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Переговоры с КНДР

В 2018 году состоялась первая встреча лидеров США и КНДР, на которой они заявили о готовности вести переговоры о денуклеаризации и гарантиях безопасности. Однако после неудачного саммита КНДР-США в Ханое в феврале 2019 года диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Первые после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции, которые прошли в октябре, также закончились ничем.
После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
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КНДР в декабре сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. В конце 2019 года Северная Корея проигнорировала имевшиеся возможности для переговоров с представителями США, хотя американская сторона, в том числе спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, несколько раз намекала о желании встретиться.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на пятом пленуме центрального комитета ЦПК седьмого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
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Марк ЭсперДональд ТрампКим Чен ЫнМинистерство обороны СШАКНДРСШАВ мире
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