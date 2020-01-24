Хинштейн предложил освидетельствовать главу Чувашии на вменяемость

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на предмет его вменяемости.
Ранее Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины. На прошлой неделе глава республики обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.
"Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, что "Единая Россия" поставит вопрос об исключении губернатора Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии.