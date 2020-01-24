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Хинштейн предложил освидетельствовать главу Чувашии на вменяемость
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РИА Новости

Хинштейн предложил освидетельствовать главу Чувашии на вменяемость

18:21 24.01.2020 (обновлено: 19:57 24.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на предмет его вменяемости.
Ранее Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины. На прошлой неделе глава республики обратился к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. Позже чиновник принес извинения и пояснил, что имел в виду публичное порицание непорядочных коллег, которые пишут заказные статьи.
"Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости", - написал Хинштейн в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, что "Единая Россия" поставит вопрос об исключении губернатора Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
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Александр ХинштейнМихаил ИгнатьевЧувашияПолитика
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