Эксперт призвал создать в России кодекс поведения чиновников

"Инцидент с ключами отвратителен. Игнатьев прилюдно унизил человека. И не имеет значения, знаком он с ним или нет. На официальном мероприятии нужно вести себя соответствующим образом. А вообще, давно пора вводить обязательный кодекс поведения чиновников, чтобы за подобные проступки наступала ответственность", - сказал Липовой.

Генерал выразил недоумение в связи с сохранением Игнатьева своего поста, учитывая, что это не первый случай, когда губернатор Чувашии провоцировал скандалы и возмущение общественности.

"К сожалению, наши высокопоставленные чиновники иногда забывают о том, что они слуги народа и ведут себя неподобающим образом. Этот Игнатьев то призывает "мочить" журналистов, то заставляет прыгать за ключами начальника пожарной охраны Чувашии. Что у человека в голове и как он может управлять регионом – не очень понятно", - подчеркнул собеседник агентства.