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Эксперт призвал создать в России кодекс поведения чиновников
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РИА Новости

Эксперт призвал создать в России кодекс поведения чиновников

18:16 24.01.2020 (обновлено: 18:17 24.01.2020)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кодекс поведения чиновников, в котором была бы четко прописана ответственность за неэтичные поступки политиков, необходимо ввести в России, заявил РИА Новости в пятницу председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Так он прокомментировал инцидент с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Ответственный секретарь комиссии ЕР по этике заявил, что партия рассмотрит эпизод на ближайшем заседании комиссии 27 января.
"Инцидент с ключами отвратителен. Игнатьев прилюдно унизил человека. И не имеет значения, знаком он с ним или нет. На официальном мероприятии нужно вести себя соответствующим образом. А вообще, давно пора вводить обязательный кодекс поведения чиновников, чтобы за подобные проступки наступала ответственность", - сказал Липовой.
Генерал выразил недоумение в связи с сохранением Игнатьева своего поста, учитывая, что это не первый случай, когда губернатор Чувашии провоцировал скандалы и возмущение общественности.
"К сожалению, наши высокопоставленные чиновники иногда забывают о том, что они слуги народа и ведут себя неподобающим образом. Этот Игнатьев то призывает "мочить" журналистов, то заставляет прыгать за ключами начальника пожарной охраны Чувашии. Что у человека в голове и как он может управлять регионом – не очень понятно", - подчеркнул собеседник агентства.
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Евгений ЗиничевЕдиная РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияРоссияПолитика
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