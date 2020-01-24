В Совфеде назвали предложение Путина о саммитe СБ ООН своевременным

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В условиях возросшей мировой напряженности совершенно обоснованно предложение президента РФ В условиях возросшей мировой напряженности совершенно обоснованно предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН , заявил журналистам в пятницу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев

"Своевременно и важно предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН. Действительно, пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации, за глобальную стабильность и мир на земле. Нужно всячески противодействовать попыткам этот мир подорвать. Ведь множество локальных военных конфликтов однажды могут перерасти в большую войну", - сказал сенатор.

Бондарев, в частности, отметил, что США нужен очаг напряженности на Ближнем Востоке.

"Когда война в Сирии перешла в вялотекущую стадию, очаги напряжённости, а подчас и активного вооружённого противостояния стали разгораться в других странах макрорегиона. Снова напомнила о себе война в Ливии", - отметил он.

Череда иранских инцидентов, убийство генерала Касема Сулеймани и трагедия с украинским пассажирским боингом в начале нынешнего года переместила центр внимания мирового сообщества на эту арабскую страну и на соседний Ирак, сказал парламентарий.

"Ирак как место для рокового авиаудара был выбран заказчиками убийства иранского военачальника не случайно. Усиление напряжённости между этими государствами не раз инициировалось и всячески поддерживалось Штатами", - добавил Бондарев.

"Американцы пытаются сделать Иран мировым изгоем, подвёрстывая под эту цель любые доступные аргументы, будь то недоказанные попытки создать ядерное оружие или отрицание холокоста, о котором говорил вице-президент США Майк Пенс на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ведь Иран не так просто развалить изнутри, организовать там затяжную гражданскую прокси-войну с выгодным для американцев исходом", - сказал сенатор.

Поэтому, чтобы уничтожить Иран, американцы дискредитируют его в глазах нейтральных стран, а также стравливают его ещё сильнее с Ираком и Израилем, подчеркнул он.

Такие события на Ближнем Востоке не только влекут за собой нужные США скачки нефтяных котировок, но и обеспечивают прекрасные возможности для сбыта американского оружия, пояснил Бондарев.

"Сейчас снова активизировались боевики в Сирии. Правительственная армия САР в Идлибской зоне деэскалации с 9 января 30 раз подвергалась их атакам. За это же время террористы более 630 раз совершали обстрелы мирных населённых пунктов. В результате погибло свыше 50 сирийских военных, убито более 70 мирных жителей. Такая статистика свидетельствует о росте напряжённости в Сирии", - отметил сенатор.