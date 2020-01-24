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В Совфеде назвали предложение Путина о саммитe СБ ООН своевременным
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РИА Новости

В Совфеде назвали предложение Путина о саммитe СБ ООН своевременным

18:13 24.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВиктор Бондарев во время брифинга с военными атташе иностранных государств. 29 марта 2018
Виктор Бондарев во время брифинга с военными атташе иностранных государств. 29 марта 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В условиях возросшей мировой напряженности совершенно обоснованно предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, заявил журналистам в пятницу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Своевременно и важно предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН. Действительно, пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации, за глобальную стабильность и мир на земле. Нужно всячески противодействовать попыткам этот мир подорвать. Ведь множество локальных военных конфликтов однажды могут перерасти в большую войну", - сказал сенатор.
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Бондарев, в частности, отметил, что США нужен очаг напряженности на Ближнем Востоке.
"Когда война в Сирии перешла в вялотекущую стадию, очаги напряжённости, а подчас и активного вооружённого противостояния стали разгораться в других странах макрорегиона. Снова напомнила о себе война в Ливии", - отметил он.
Череда иранских инцидентов, убийство генерала Касема Сулеймани и трагедия с украинским пассажирским боингом в начале нынешнего года переместила центр внимания мирового сообщества на эту арабскую страну и на соседний Ирак, сказал парламентарий.
"Ирак как место для рокового авиаудара был выбран заказчиками убийства иранского военачальника не случайно. Усиление напряжённости между этими государствами не раз инициировалось и всячески поддерживалось Штатами", - добавил Бондарев.
"Американцы пытаются сделать Иран мировым изгоем, подвёрстывая под эту цель любые доступные аргументы, будь то недоказанные попытки создать ядерное оружие или отрицание холокоста, о котором говорил вице-президент США Майк Пенс на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ведь Иран не так просто развалить изнутри, организовать там затяжную гражданскую прокси-войну с выгодным для американцев исходом", - сказал сенатор.
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Поэтому, чтобы уничтожить Иран, американцы дискредитируют его в глазах нейтральных стран, а также стравливают его ещё сильнее с Ираком и Израилем, подчеркнул он.
Такие события на Ближнем Востоке не только влекут за собой нужные США скачки нефтяных котировок, но и обеспечивают прекрасные возможности для сбыта американского оружия, пояснил Бондарев.
"Сейчас снова активизировались боевики в Сирии. Правительственная армия САР в Идлибской зоне деэскалации с 9 января 30 раз подвергалась их атакам. За это же время террористы более 630 раз совершали обстрелы мирных населённых пунктов. В результате погибло свыше 50 сирийских военных, убито более 70 мирных жителей. Такая статистика свидетельствует о росте напряжённости в Сирии", - отметил сенатор.
Политик считает, что в данных условиях "всем адекватным участникам международного сообщества необходимо сосредоточить усилия на мирном урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке".
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