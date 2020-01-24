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Москва может ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии
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РИА Новости

Москва может ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии

18:09 24.01.2020
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Послу России в Болгарии вручили ноты об объявлении двух дипломатов РФ "persona non grata", Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии, сообщает посольство РФ в Софии на своей странице в Facebook.

"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "persona non grata" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки.
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - добавили в дипмиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
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МИД БолгарииРоссияСофия (город)БолгарияВ мире
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