Москва может ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии

"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "persona non grata" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - говорится в сообщении.