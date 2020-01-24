Москва может ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии

"Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "persona non grata" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки.
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - добавили в дипмиссии.
Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.