Богданов встретился с советником президента Ливана

"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение развития ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

"Выражена также надежда на успешное завершение процесса утверждения нового состава ливанского правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диябом в парламенте страны и начало практической работы по обеспечению долгосрочной финансово-экономической стабилизации Ливана. В этом контексте был констатирован неизменный настрой Москвы на дальнейшее укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Бейрутом", - отметили в МИД.