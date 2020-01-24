Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T18:18+0300
https://ria.ru/20200124/1563843858.html
Богданов встретился с советником президента Ливана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов встретился с советником президента Ливана

18:06 24.01.2020 (обновлено: 18:18 24.01.2020)
308
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в пятницу принял советника президента Ливана Амаля Абу-Зейда, стороны обсудили в том числе намерение Москвы укреплять сотрудничество с республикой, которая сейчас переживает экономический кризис.
"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение развития ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
19 января, 17:32
Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
"Выражена также надежда на успешное завершение процесса утверждения нового состава ливанского правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диябом в парламенте страны и начало практической работы по обеспечению долгосрочной финансово-экономической стабилизации Ливана. В этом контексте был констатирован неизменный настрой Москвы на дальнейшее укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Бейрутом", - отметили в МИД.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом рыночный курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
23 января, 05:02
Помпео прокомментировал ситуацию с международной помощью для Ливана
000103
Обсудить 0
РоссияМихаил БогдановЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Пентагон
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал ситуацию с международной помощью для Ливана
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Хафтар не подписывал принятый в Берлине документ, заявила Меркель
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал предложение Путина созвать саммит пяти стран
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния