Богданов встретился с советником президента Ливана

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в пятницу принял советника президента Ливана Амаля Абу-Зейда, стороны обсудили в том числе намерение Москвы укреплять сотрудничество с республикой, которая сейчас переживает экономический кризис.
"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение развития ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
"Выражена также надежда на успешное завершение процесса утверждения нового состава ливанского правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диябом в парламенте страны и начало практической работы по обеспечению долгосрочной финансово-экономической стабилизации Ливана. В этом контексте был констатирован неизменный настрой Москвы на дальнейшее укрепление многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Бейрутом", - отметили в МИД.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом рыночный курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.