Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T18:48+0300
https://ria.ru/20200124/1563843355.html
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563844649_57:0:3597:1991_1036x0_80_0_0_bc2243b274ad08ad65c2aac446c7d894.jpg
РИА Новости

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

18:00 24.01.2020 (обновлено: 18:48 24.01.2020)
9329
© Depositphotos / SonyachnyВосточные танцы
Восточные танцы
© Depositphotos / Sonyachny
САМАРА, 24 янв — РИА Новости. Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.
На кадрах, опубликованных в соцсетях и СМИ, видно, как девушка в откровенном костюме исполняет восточный танец. В подписи говорится, что она работает учительницей.
Администрация школы, увидев этот ролик, провела с педагогом разъяснительную беседу, рассказали в Минобразования.

"После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Ноутбук
28 августа 2019, 00:19
В России разработали нормы поведения учителей
В пресс-службе уточнили, что по просьбе руководства школы видео удалили.
Девушка, запечатленная на видео, подтвердила РИА Новости, что действительно работала в школе, но как только узнала, что ролик с ее выступлением на открытии ночного клуба опубликовали в Сети, сразу написала заявление об увольнении. По ее словам, "не стоит тратить свои нервы на работу педагога в свете произошедших событий".
Девушка также рассказала, что занимается восточными танцами 13 лет, шесть из них танцует с живыми змеями. По ее словам, в школе она проработала всего полгода, на работу всегда приходила в строгой одежде и никогда не афишировала свое увлечение и не выступала ни перед учениками, ни перед учителями. В ночном клубе, где сняли видео, учеников быть не могло, так как вход туда по паспортам, добавила собеседница агентства.
Екатерина Конопенко
29 сентября 2019, 02:30
Уволенная за откровенные фото тренер с Урала записала обращение к коллегам
6313127014287
Обсудить 28
Самарская областьОбщество
Популярные комментарии
Такими темпами учителя скоро должны будут соблюдать целебат, носить паранжу и вообще переехать жить в школу как в монастырь. Что в интернете мало где можно на восточные танцы или что по круче посмотреть? Или ученики класса эдак с 7-8 сами активно не знакомятся со взрослыми сторонами жизни? 21 век. Воспитывать надо людей, объяснять что такое жизнь по совести, во благо своей страны, народа и семьи, а не ортодоксальным мракобесием заниматься и поисками крамолы и непотребств.
24 января, 18:11
Олег Хацуков
81100013
Жаль, что активных педагогов выживают из школ. Чему тебя научит учитель, который всех и вся боится? Только прятаться и бояться.
24 января, 18:11
Pavel Egorov
70200010
Рекомендуем
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Вид на город София, Болгария
Болгария объявила о высылке двоих российских дипломатов
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту им. Давида Бен-Гуриона
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Операционная система Android
Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху обратился к Путину на русском
Модели представляют коллекцию нижнего белья на показе International Lingerie Fair в Париже
Лучшие фото недели: Брэд Питт, Дженнифер Энистон и сказочная красота
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния