Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

САМАРА, 24 янв — РИА Новости. Учительница одной из сельских школ Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

На кадрах, опубликованных в соцсетях и СМИ, видно, как девушка в откровенном костюме исполняет восточный танец. В подписи говорится, что она работает учительницей.

Администрация школы, увидев этот ролик, провела с педагогом разъяснительную беседу, рассказали в Минобразования.

"После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что по просьбе руководства школы видео удалили.

Девушка, запечатленная на видео, подтвердила РИА Новости, что действительно работала в школе, но как только узнала, что ролик с ее выступлением на открытии ночного клуба опубликовали в Сети, сразу написала заявление об увольнении. По ее словам, "не стоит тратить свои нервы на работу педагога в свете произошедших событий".