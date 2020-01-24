У найденных в заброшенном доме в Чите детей по документам нет отца

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчина, которого обнаружили вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме в Мужчина, которого обнаружили вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме в Чите , не может являться их законным представителем - в свидетельствах о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой

"В момент их обнаружения мама отсутствовала. Учитывая, что у четверых детей в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк, предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем. Кроме того, выяснилось, что мужчина неоднократно судим и находится в федеральном розыске. Сегодня его задержали сотрудники МВД, до судебного заседания он будет помещен в СИЗО. Дети временно переданы в социально-реабилитационный центр", - говорится в сообщении.

В СМИ распространилась информация о том, что 37-летний мужчина с лета 2019 года проживал с четырьмя малолетними детьми в не приспособленных для проживания условиях в Ингодинском районе Читы. Дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая одежда и еда. Также они не посещали детсад и школу. Установлено, что мужчина находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение.

По результатам проверки информации СМИ следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность". Кроме того, следствием инициированы мероприятия по оказанию детям психологической, медицинской и материальной помощи.