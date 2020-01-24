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У найденных в заброшенном доме в Чите детей по документам нет отца
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РИА Новости

У найденных в заброшенном доме в Чите детей по документам нет отца

17:59 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Чита. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчина, которого обнаружили вместе с четырьмя детьми в заброшенном доме в Чите, не может являться их законным представителем - в свидетельствах о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"В момент их обнаружения мама отсутствовала. Учитывая, что у четверых детей в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк, предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем. Кроме того, выяснилось, что мужчина неоднократно судим и находится в федеральном розыске. Сегодня его задержали сотрудники МВД, до судебного заседания он будет помещен в СИЗО. Дети временно переданы в социально-реабилитационный центр", - говорится в сообщении.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
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В СМИ распространилась информация о том, что 37-летний мужчина с лета 2019 года проживал с четырьмя малолетними детьми в не приспособленных для проживания условиях в Ингодинском районе Читы. Дети жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая одежда и еда. Также они не посещали детсад и школу. Установлено, что мужчина находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Он задержан и направлен в следственный изолятор, а дети помещены в социально-реабилитационное учреждение.
По результатам проверки информации СМИ следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность". Кроме того, следствием инициированы мероприятия по оказанию детям психологической, медицинской и материальной помощи.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений в рамках проведения проверок и расследования дел досконально установить причины произошедшего и лиц, причастных к нарушениям прав граждан, и при наличии достаточных оснований дать их действиям либо бездействию правовую оценку.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияЧитаПроисшествия
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