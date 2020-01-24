Додон заявил, что ожидает нового импульса в отношениях с Россией

Он отметил, что недавно встречался с бывшим вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который из правительства перешел в администрацию президента РФ. Додон выразил надежду, что Козак продолжит заниматься отношениями с Молдавией. Также он констатировал, что сопредседателем молдавско-российской межправкомисси со стороны РФ остался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который принимал участие в возобновлении работы комиссии в сентябре прошлого года.