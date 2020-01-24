Додон заявил, что ожидает нового импульса в отношениях с Россией

КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что после смены правительства в РФ молдавско-российские отношения могут получить новый импульс для развития.
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Позже президент РФ Владимир Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Госдума одобрила его кандидатуру.
"Мы знаем, что в России есть уже новое правительство. Все проекты, которые касаются молдавско-российских отношений, продолжатся и, возможно, получат новый импульс, все достигнутые ранее договоренности остаются в силе", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он отметил, что недавно встречался с бывшим вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который из правительства перешел в администрацию президента РФ. Додон выразил надежду, что Козак продолжит заниматься отношениями с Молдавией. Также он констатировал, что сопредседателем молдавско-российской межправкомисси со стороны РФ остался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который принимал участие в возобновлении работы комиссии в сентябре прошлого года.