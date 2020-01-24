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РИА Наука
2020-01-24T17:59+0300
https://ria.ru/20200124/1563842898.html
Источник сообщил о переносе пуска "Союза" с Плесецка
https://cdn25.img.ria.ru/images/156228/46/1562284692_0:115:1200:790_1036x0_80_0_0_08b2b9e26b132471e4b39a0aeffbdbf5.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о переносе пуска "Союза" с Плесецка

17:53 24.01.2020 (обновлено: 17:59 24.01.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другие источники РИА Новости в отрасли сообщали, что планировавшийся в пятницу запуск "Меридиана-М" отложен с 24 на 25 января из-за неких проблем со стартовым комплексом.
"Ракету "Союз-2" придется снимать со стартового комплекса и возвращать в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы, помешавшей запуску", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, проблема кроется в третьей ступени ракеты, "в связи с этим старт отложен на неопределенный срок".
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В 2006-2014 годах было запущено семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
В 2019 году на орбиту был выведен модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре генеральный директор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики РФ.
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РИА НаукаМеридиан (спутник)Плесецк (космодром)Союз-2Россия
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