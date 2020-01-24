Источник сообщил о переносе пуска "Союза" с Плесецка

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другие источники РИА Новости в отрасли сообщали, что планировавшийся в пятницу запуск "Меридиана-М" отложен с 24 на 25 января из-за неких проблем со стартовым комплексом.

"Ракету "Союз-2" придется снимать со стартового комплекса и возвращать в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы, помешавшей запуску", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, проблема кроется в третьей ступени ракеты, "в связи с этим старт отложен на неопределенный срок".

В 2006-2014 годах было запущено семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.

В 2019 году на орбиту был выведен модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре генеральный директор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.