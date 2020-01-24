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В Карелии завели дело после смерти мужчины, к которому опоздала скорая
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РИА Новости

В Карелии завели дело после смерти мужчины, к которому опоздала скорая

17:52 24.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Следственные органы в Карелии возбудили уголовное дело о халатности после смерти мужчины, к которому вовремя не приехала скорая помощь, говорится в сообщении республиканского СУСК РФ.
"По версии следствия, 12 января 2020 года из поселка Шалговаара Медвежьегорского района поступило сообщение в Медвежьегорскую ЦРБ о необходимости оказания медицинской помощи 61-летнему мужчине. Однако бригада скорой медицинской помощи указанного учреждения не была направлена к пациенту, в результате чего ему своевременно не была оказана медицинская помощь и он скончался", - говорится в сообщении.
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту несвоевременно оказанной медицинской помощи по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, отмечает ведомство.
Ранее минздрав Карелии опроверг сообщения ряда СМИ о том, что мужчина, страдавший диабетом, умер после того, как к нему отказалась приехать скорая помощь. Как сообщало ведомство, скорая помощь из соседнего поселка действительно не смогла оперативно прибыть в Шалговаары, поскольку уже выехала к другому пациенту, однако станция скорой помощи в Медвежьегорске приняла вызов, а не отказала в помощи. При этом медики из райцентра связались с коллегой из села Маслозеро для того, чтобы не задерживать оказание медпомощи, добираясь из Медвежьегорска до Шалговаары около трех часов. В карельском минздраве сообщали, что медики осмотрели находившегося в тяжелом состоянии мужчину, провели реанимационные мероприятия и приняли решение о его немедленной госпитализации, но пациент скончался по пути в больницу. По данным ведомства, мужчина в течение нескольких лет страдал тяжелым соматическим заболеванием, но не обследовался и не обращался за медицинской помощью с 2011 года.
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