Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития многопланового российско-суданского взаимодействия, в том числе в контексте предстоящего в Хартуме очередного, седьмого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении МИД.