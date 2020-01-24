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Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии

17:50 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве Надиром Бабикером ситуацию в Ливии и подготовку заседания двусторонней межправкомиссии, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития многопланового российско-суданского взаимодействия, в том числе в контексте предстоящего в Хартуме очередного, седьмого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении МИД.
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Обострение конфликта в ЛивииНадир БабикерМихаил БогдановМИД РФСуданВ мире
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