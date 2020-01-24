Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Судана в Москве Надиром Бабикером ситуацию в Ливии и подготовку заседания двусторонней межправкомиссии, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития многопланового российско-суданского взаимодействия, в том числе в контексте предстоящего в Хартуме очередного, седьмого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении МИД.