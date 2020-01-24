В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Заболевшим является 31-летний непальский студент, который в начале месяца приехал домой из китайского города Ухань. Он проходил лечение, обратившись в больницу 13 января с "респираторными проблемами", однако был выписан спустя пять дней, после того, как его состояние улучшилось. В четверг врачи отправили образцы его анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус. В пятницу министерство здравоохранения страны подтвердило, что результаты оказались положительными.