Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
"Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск - ред.) следующего дня... до 8 февраля", - цитирует судью агентство УНН.
Также суд обязал Дугарь прибывать к прокурору, следователю и судье по каждому требованию, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорта.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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