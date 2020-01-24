Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

"Изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на домашний арест с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск - ред.) следующего дня... до 8 февраля", - цитирует судью агентство УНН.

Также суд обязал Дугарь прибывать к прокурору, следователю и судье по каждому требованию, воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорта.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.