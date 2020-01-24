Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Рот-ам-Зе

Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка пяти тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.