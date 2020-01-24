Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Рот-ам-Зе

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Граждан России среди пострадавших при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе нет, сообщил журналистам представитель посольства РФ в ФРГ со ссылкой на полицию.
"Согласно представителю полиции Аалена, граждан России среди пострадавших нет", - заявил он.
Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка пяти тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.