Британский посол рассказала о влиянии Brexit на отношения с Россией

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт не ожидает, что выход страны из ЕС отразится на отношениях Лондона и Москвы в ближайшее время.
"Я не думаю, что это (Brexit - ред.) в ближайшее время окажет большое влияние на наши отношения", - заявила она, отвечая на вопросы в "сторис" на странице дипмиссии в Instagram.
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В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.