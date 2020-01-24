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Британский посол рассказала о влиянии Brexit на отношения с Россией
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РИА Новости

Британский посол рассказала о влиянии Brexit на отношения с Россией

17:38 24.01.2020
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© Фото : Foreign & Commonwealth Office Дебора Броннерт
Дебора Броннерт
© Фото : Foreign & Commonwealth Office
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт не ожидает, что выход страны из ЕС отразится на отношениях Лондона и Москвы в ближайшее время.
"Я не думаю, что это (Brexit - ред.) в ближайшее время окажет большое влияние на наши отношения", - заявила она, отвечая на вопросы в "сторис" на странице дипмиссии в Instagram.
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В 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Великобритания покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
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Дебора БроннертВеликобританияРоссияВ мире
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