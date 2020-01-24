Нетаньяху обратился к Путину на русском

Накануне Путин посетил Израиль, где выступил на форуме памяти холокоста, принял участие в церемонии открытия памятника героям Ленинградской блокады, а также провел переговоры с израильским премьером. Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, политики обсудили ситуацию в Сирии и вопросы двухсторонних отношений.