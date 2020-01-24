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Нетаньяху обратился к Путину на русском
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РИА Новости

Нетаньяху обратился к Путину на русском

17:38 24.01.2020 (обновлено: 18:08 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поблагодарил президента Владимира Путина за встречу.
"Уважаемый <…> Владимир Владимирович, <…> мы были рады Вашему визиту в Израиль!" — написал глава государства в твиттере.
Нетаньяху проиллюстрировал публикацию снимком с российским коллегой.
Накануне Путин посетил Израиль, где выступил на форуме памяти холокоста, принял участие в церемонии открытия памятника героям Ленинградской блокады, а также провел переговоры с израильским премьером. Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, политики обсудили ситуацию в Сирии и вопросы двухсторонних отношений.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
23 января, 18:50
Путин рассказал в Израиле об очень личном
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Иногда приходится быто вежливыми и с бандитами. Путин дружит с Иранов, руководители которого неоднократно заявляли о желании уничтожить Израиль.
24 января, 23:56
אלי זמלן
1400004
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