Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T17:34+0300
https://ria.ru/20200124/1563841597.html
Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/73/1559197390_0:341:2695:1857_1036x0_80_0_0_c186804d5581352070f397a419419bfe.jpg
РИА Новости

Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

17:34 24.01.2020
566
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили наращивание взаимодействия Москвы и Тегерана в международных делах и график предстоящих политических контактов между странами.
"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении гуманитарных связей, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих политических контактов.
Ранее в пятницу стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани.
Казем Джалали
14 января, 15:45
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
210000
Обсудить 0
Казем ДжалалиИгорь МоргуловМИД РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Рабочий у насосной станции в Белоруссии
Источник в окружении Медведева ответил на слова Лукашенко о споре с РФ
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Заседание Совета Безопасности ООН
Китай поддержал предложение Путина о саммите постоянных членов СБ ООН
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая
Салон макета российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вузы РФ и КНР выпустили первых инженеров для создания самолета CR929
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН оценил первый этап торгового соглашения США и Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Зеев Элькин
В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве. 17 апреля 2019
Глава МИД Сербии назвал сотрудничество с Лавровым дружеским
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
В Центральном госпитале города Ухань
Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния