Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили наращивание взаимодействия Москвы и Тегерана в международных делах и график предстоящих политических контактов между странами.
"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении гуманитарных связей, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих политических контактов.
Ранее в пятницу стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани.
14 января, 15:45Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией