Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах

"В ходе беседы обсуждалась двусторонняя проблематика. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширении гуманитарных связей, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.