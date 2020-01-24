В Москве бизнесмена арестовали по делу о хищении у банка

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал гендиректора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация" (ОТК) Давида Тетро по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Бизнесмена обвиняют в хищении у Новикомбанка – сама кредитная организация оценивает ущерб в 5,4 миллиарда рублей, но какая сумма значится в уголовном деле, пока неясно.
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"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Бондарева.
По ее словам, Тетро предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до десяти лет колонии.
"В период 2012-2015 годов Новикомбанк предоставлял денежные средства организациям нефте- и газодобывающей промышленности, входящим в группу компаний ОТК, на финансирование основной деятельности. Владельцем и бенефициаром корпорации является Тетро Д.С. Вышеуказанные средства были похищены", - говорится в пресс-релизе банка.
Заявление о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы, согласно пресс-релизу, Новикомбанк подал совместно с материнской структурой – госкорпорацией "Ростех".