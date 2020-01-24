Суд рассмотрит дело об избиении заключенного в ярославской колонии

МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Четырнадцать фигурантов резонансного дела об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии предстанут перед судом, сообщается на сайте Четырнадцать фигурантов резонансного дела об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии предстанут перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры России

"Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 бывших сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. Они обвиняются в совершении преступлений... "превышение должностных полномочий"... Дело направлено для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники колонии в июне 2017 года избили одного из осужденных. Отмечается, что эти действия были организованы руководителем колонии и его заместителем.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова подтвердила РИА Новости, что речь идет об избиении Евгения Макарова. "Да, это уголовное дело, потерпевшим в котором является мой подзащитный... Трудно предсказать, когда ожидать суда. Сначала обвинительное заключение должны вручить обвиняемым, и тогда передать дело в суд. Но ожидаем первое заседание до 10 февраля", - сказала собеседница.

Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.