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Российские дипломаты выяснят обстоятельства стрельбы в Рот-ам-Зе
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РИА Новости

Российские дипломаты выяснят обстоятельства стрельбы в Рот-ам-Зе

17:30 24.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Берлине
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ и генконсульство России во Франкфурте-на-Майне связались с местной полицией в связи со стрельбой в Рот-ам-Зе, выясняют обстоятельства, сообщили в пятницу в диппредставительстве.

"По предварительной информации, в германской общине Рот-ам-Зе (Rot am See, федеральная земля Баден-Вюртемберг) в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие. Стрелок задержан. Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне находятся в плотном контакте с представителями местной полиции и выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении на странице посольства России в ФРГ в соцсети Facebook.

"Данные о числе жертв и их национальной принадлежности уточняются", - говорится в заявлении.
Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка пяти тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.
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