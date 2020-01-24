Российские дипломаты выяснят обстоятельства стрельбы в Рот-ам-Зе

"По предварительной информации, в германской общине Рот-ам-Зе (Rot am See, федеральная земля Баден-Вюртемберг) в результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие. Стрелок задержан. Посольство России в ФРГ и генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне находятся в плотном контакте с представителями местной полиции и выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении на странице посольства России в ФРГ в соцсети Facebook .

Стрельба произошла в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, в которой проживают порядка пяти тысяч человек, около 12.45 по местному времени (14.45 мск). По данным полиции, погибли шесть человек, есть пострадавшие, число которых устанавливается. Полиция исходит из того, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт. Подозреваемый задержан.