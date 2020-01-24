В Беслане начали проверку после увольнения 120 работников завода

ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Северной Осетии начала проверку после увольнения 120 работников спиртового завода в Беслане, сообщает ведомство.

"Прокуратурой Северной Осетии проводится проверка исполнения трудового законодательства в деятельности обособленного структурного предприятия "Беслан" – АО "Росспиртпром" при увольнении 120 работников завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий, к проведению которых привлечены специалисты государственной инспекции труда в регионе, будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц предприятия.