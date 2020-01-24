Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T17:22+0300
https://ria.ru/20200124/1563840984.html
В Беслане начали проверку после увольнения 120 работников завода
https://cdn25.img.ria.ru/images/156112/27/1561122731_0:14:3324:1884_1036x0_80_0_0_33c39c5851d8a1cc947feac69ed4d315.jpg
РИА Новости

В Беслане начали проверку после увольнения 120 работников завода

17:22 24.01.2020
458
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦех розлива коньяка
Цех розлива коньяка
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Прокуратура в Северной Осетии начала проверку после увольнения 120 работников спиртового завода в Беслане, сообщает ведомство.
"Прокуратурой Северной Осетии проводится проверка исполнения трудового законодательства в деятельности обособленного структурного предприятия "Беслан" – АО "Росспиртпром" при увольнении 120 работников завода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий, к проведению которых привлечены специалисты государственной инспекции труда в регионе, будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц предприятия.
"При наличии оснований прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры, направленные на защиту прав граждан, устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности", - добавили в прокуратуре.
Врач в одном из больничных отделений
23 января, 11:48
В Омске уволили врачей, отказавшихся делать пациенту перевязку
1500101
Обсудить 0
РосспиртпромБесланСеверная ОсетияПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко заявил о "жестком антимайдане" в связи с назначениями в ГБР
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской "оккупации"
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве
Эксперты прокомментировали документы ЦРУ об "агенте Гитлера" Бандере
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Проверка выявила серьезные проблемы почти у всех самолетов Bek Air
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния