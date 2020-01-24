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В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"
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РИА Новости

В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"

17:13 24.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман подверг критике намерение президента США Дональда Трампа обнародовать план ближневосточного мирного урегулирования, известный как "сделка века" американской администрации в ближайшие дни.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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"Оглашение плана за пять недель до выборов и именно в тот день, на который назначены дебаты по вопросу об иммунитете премьер-министра, просто не позволит провести предметное и всестороннее обсуждение важной политической инициативы, я бы даже сказал, одной из важнейших за все последние годы", - говорится в заявлении лидера НДИ, распространённом его пресс-службой.
"Пять недель – срок небольшой. Ничего бы не случилось, и небо не упало бы на землю, если бы этот план был обнародован 3 марта", - добавил Либерман.
Израильские СМИ в пятницу сообщают также о том, что Бени Ганц, возможно, откажется от приглашения Белого дома посетить США на будущей неделе. На субботу назначено специальное заявление лидера "Кахоль-Лаван" для журналистов.
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Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
На 28 января в израильском Кнессете запланировано пленарное заседание, посвящённое вопросу предоставления судебного иммунитета Нетаньяху в связи с коррупционными обвинениями в адрес премьер-министра.
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 2 марта текущего года.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.
Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
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