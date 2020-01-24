В Израиле раскритиковали планы Трампа по обнародованию "сделки века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Наш дом - Израиль" Лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман подверг критике намерение президента США Дональда Трампа обнародовать план ближневосточного мирного урегулирования, известный как "сделка века" американской администрации в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

"Оглашение плана за пять недель до выборов и именно в тот день, на который назначены дебаты по вопросу об иммунитете премьер-министра, просто не позволит провести предметное и всестороннее обсуждение важной политической инициативы, я бы даже сказал, одной из важнейших за все последние годы", - говорится в заявлении лидера НДИ, распространённом его пресс-службой.

"Пять недель – срок небольшой. Ничего бы не случилось, и небо не упало бы на землю, если бы этот план был обнародован 3 марта", - добавил Либерман.

Израильские СМИ в пятницу сообщают также о том, что Бени Ганц , возможно, откажется от приглашения Белого дома посетить США на будущей неделе. На субботу назначено специальное заявление лидера "Кахоль-Лаван" для журналистов.

Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

На 28 января в израильском Кнессете запланировано пленарное заседание, посвящённое вопросу предоставления судебного иммунитета Нетаньяху в связи с коррупционными обвинениями в адрес премьер-министра.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 2 марта текущего года.

"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам.