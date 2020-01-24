ВСУ минируют объекты инфраструктуры и мосты в Донбассе, заявили в ДНР

Ссылаясь на данные доклада одного из подполковников ВС Украины, Басурин отметил, что с начала конфликта в Донбассе силовики установили более 25 тысяч минно-взрывных устройств. "Необходимо отметить, что приведенные цифры – это только официально задокументированные минные поля, а тех, которые устанавливались и продолжают устанавливаться хаотично, без какой-либо фиксации в документах, в десятки раз больше", - отметил он. По его словам, за прошедшую неделю была зафиксирована установка новых минных заграждений в районах шести населенных пунктов.