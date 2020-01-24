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ВСУ минируют объекты инфраструктуры и мосты в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ минируют объекты инфраструктуры и мосты в Донбассе, заявили в ДНР

17:12 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Эдуард Басурин
 Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики минируют объекты гражданской инфраструктуры и автомобильные мосты на подконтрольной Киеву территории, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Боевики вооруженных формирований Украины продолжают беспорядочное минирование местности подконтрольных территорий, подвергая тем самым опасности мирных жителей... На случай бегства, боевики вооруженных формирований Украины заминировали пять объектов гражданской инфраструктуры, четыре автомобильных моста и дамбу Мироновского водохранилища", - заявил Басурин.
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Ссылаясь на данные доклада одного из подполковников ВС Украины, Басурин отметил, что с начала конфликта в Донбассе силовики установили более 25 тысяч минно-взрывных устройств. "Необходимо отметить, что приведенные цифры – это только официально задокументированные минные поля, а тех, которые устанавливались и продолжают устанавливаться хаотично, без какой-либо фиксации в документах, в десятки раз больше", - отметил он. По его словам, за прошедшую неделю была зафиксирована установка новых минных заграждений в районах шести населенных пунктов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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