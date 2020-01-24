В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Два случая возможного заражения коронавирусом зарегистрированы в Испании, идет проверка, но скорее всего, речь идет о простуде или гриппе, сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения страны.
"Сейчас в Испании есть люди, которые приехали из Уханя и у которых проявились симптомы. Есть один случай, будут отправлены анализы – но вероятность инфекции очень низкая. Есть другой случай, который исследуется", - сообщил журналистам директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон. Он оценил вероятность, что эти люди заражены коронавирусом, как "очень низкую", добавив, что у них, скорее всего, простуда или грипп.
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Результаты проверок должны стать известны в пятницу или субботу.
Представитель министерства здравоохранения призвал власти автономных сообществ информировать обо всех подозрительных случаях.
При этом Симон опроверг возможность введения санитарного контроля в аэропортах, напомнив, что прямых рейсов с Уханем нет, и заявил, что возможность переноса вируса в Испанию "очень низкая", хотя нельзя исключать ее полностью.
Ранее МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.