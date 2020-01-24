В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом

При этом Симон опроверг возможность введения санитарного контроля в аэропортах, напомнив, что прямых рейсов с Уханем нет, и заявил, что возможность переноса вируса в Испанию "очень низкая", хотя нельзя исключать ее полностью.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.