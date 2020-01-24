Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы

"У нас все спрашивают, почему проглядели... Два инспектора, которые работали с Bek Air, их деятельность приостановлена на данный момент. С ними проводится интервью, и мы пытаемся найти ответы. Но есть сложности. Это касается деятельности инспекторов, которые пропустили, и почему", - приводит Sputnik Казахстан заявление Гриффитса, сделанное во время брифинга по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности Bek Air.