Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы

"У нас все спрашивают, почему проглядели... Два инспектора, которые работали с Bek Air, их деятельность приостановлена на данный момент. С ними проводится интервью, и мы пытаемся найти ответы. Но есть сложности. Это касается деятельности инспекторов, которые пропустили, и почему", - приводит Sputnik Казахстан заявление Гриффитса, сделанное во время брифинга по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности Bek Air.
Как отмечает Sputnik, по данным Гриффитса, инспекторы, которые работали с компанией Bek Air, сейчас находятся под следствием. Он добавил, что подписал соглашение о неразглашении и пока не может подробно рассказать о расследовании и том, что происходит с инспекторами.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.