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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-24T17:05+0300
https://ria.ru/20200124/1563839935.html
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/76/1562927693_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_da156bb58e0e63edd0625bb8cb716fe6.jpg
РИА Новости

Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы

17:05 24.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
НУР-СУЛТАН, 24 янв - РИА Новости. Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
"У нас все спрашивают, почему проглядели... Два инспектора, которые работали с Bek Air, их деятельность приостановлена на данный момент. С ними проводится интервью, и мы пытаемся найти ответы. Но есть сложности. Это касается деятельности инспекторов, которые пропустили, и почему", - приводит Sputnik Казахстан заявление Гриффитса, сделанное во время брифинга по вопросам нарушений, выявленных при проверке деятельности Bek Air.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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Как отмечает Sputnik, по данным Гриффитса, инспекторы, которые работали с компанией Bek Air, сейчас находятся под следствием. Он добавил, что подписал соглашение о неразглашении и пока не может подробно рассказать о расследовании и том, что происходит с инспекторами.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
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