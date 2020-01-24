РЖД попросили пассажиров с медобразованием указывать это

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. РЖД попросили пассажиров, имеющих медицинское образование, сообщать об этом при покупке билетов для оказания в случае необходимости первой помощи в поезде, сообщила компания.
"Медицинские работники, путешествующие поездами дальнего следования формирования АО "ФПК", могут выразить готовность оказать первую медицинскую помощь другим пассажирам в случае экстренной необходимости. Для этого при покупке билетов на официальном сайте ОАО "РЖД" нужно поставить специальные отметки рядом с полем "Я — медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде". Также при желании пассажир может сообщить о наличии медицинского образования, приобретая билет в кассе", — говорится в сообщении.
Работники поездных бригад проходят обязательное обучение для оказания первой доврачебной помощи. "Пассажиры, имеющие медицинское образование, смогут оказывать им квалифицированное содействие. В случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады обратятся к пассажиру, сделавшему соответствующую отметку, однако принимать решение об оказании первой помощи в каждом конкретном случае медицинский работник будет самостоятельно", — поясняет компания.
Отмечается, что, если нововведение покажет свою эффективность, ФПК рассмотрит возможность создания специальной программы лояльности для медицинских работников.
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Все вагоны пассажирских поездов дальнего следования формирования ФПК в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития России оснащаются медицинскими укладками. В их состав входят исключительно медицинские изделия — жгут, бинты, шины, лейкопластырь, кровоостанавливающее средство, охлаждающие пакеты, мешок для проведения искусственного дыхания и тому подобное — предназначенные для оказания первой доврачебной помощи. Стандартным набором оснащается каждый вагон, расширенным — штабной.
"Если кому-то из пассажиров стало плохо, для него организовывается эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. Также он может быть направлен в больницу как в пункте назначения, так и на ближайшей станции. При необходимости поезд может быть остановлен даже на станции, на которой стоянка графиком курсирования не предусмотрена", — добавляется в сообщении.
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