Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T17:33+0300
https://ria.ru/20200124/1563839757.html
РЖД попросили пассажиров с медобразованием указывать это
https://cdn21.img.ria.ru/images/15746/89/157468934_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_4c653a490bc6c08a40673f9e28ad6f77.jpg
РИА Новости

РЖД попросили пассажиров с медобразованием указывать это

17:03 24.01.2020 (обновлено: 17:33 24.01.2020)
3406
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк ОАО "РЖД"
ОАО РЖД
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. РЖД попросили пассажиров, имеющих медицинское образование, сообщать об этом при покупке билетов для оказания в случае необходимости первой помощи в поезде, сообщила компания.
"Медицинские работники, путешествующие поездами дальнего следования формирования АО "ФПК", могут выразить готовность оказать первую медицинскую помощь другим пассажирам в случае экстренной необходимости. Для этого при покупке билетов на официальном сайте ОАО "РЖД" нужно поставить специальные отметки рядом с полем "Я — медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде". Также при желании пассажир может сообщить о наличии медицинского образования, приобретая билет в кассе", — говорится в сообщении.
Работники поездных бригад проходят обязательное обучение для оказания первой доврачебной помощи. "Пассажиры, имеющие медицинское образование, смогут оказывать им квалифицированное содействие. В случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады обратятся к пассажиру, сделавшему соответствующую отметку, однако принимать решение об оказании первой помощи в каждом конкретном случае медицинский работник будет самостоятельно", — поясняет компания.
Отмечается, что, если нововведение покажет свою эффективность, ФПК рассмотрит возможность создания специальной программы лояльности для медицинских работников.
Вагон купе
25 декабря 2019, 06:51
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Все вагоны пассажирских поездов дальнего следования формирования ФПК в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития России оснащаются медицинскими укладками. В их состав входят исключительно медицинские изделия — жгут, бинты, шины, лейкопластырь, кровоостанавливающее средство, охлаждающие пакеты, мешок для проведения искусственного дыхания и тому подобное — предназначенные для оказания первой доврачебной помощи. Стандартным набором оснащается каждый вагон, расширенным — штабной.
"Если кому-то из пассажиров стало плохо, для него организовывается эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. Также он может быть направлен в больницу как в пункте назначения, так и на ближайшей станции. При необходимости поезд может быть остановлен даже на станции, на которой стоянка графиком курсирования не предусмотрена", — добавляется в сообщении.
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга
30 декабря 2019, 12:55
РЖД показала, как будут выглядеть обновленные электронные билеты
2422007
Обсудить 1
Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
Сотрудник полиции
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Екатеринбурге на территорию детсада проник мужчина в нижнем белье
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме
Руководитель фракции Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов
Миронов предложил провести "кредитную амнистию"
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Хинштейн предложил освидетельствовать главу Чувашии на вменяемость
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния