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В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за неделю
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за неделю

17:01 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что на предыдущей неделе украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
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"За неделю вооруженные формирования Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 208 мин, 167 гранат различного типа, 300 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие... В результате снайперского огня получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник нашей республики, находившийся на боевом посту", - сказал Басурин.
Он отметил, что в результате обстрелов повреждения получили четыре дома на окраине Донецка. Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории ДНР, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении командиров подразделений украинских силовиков, добавил Басурин.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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