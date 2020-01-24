В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за неделю

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что на предыдущей неделе украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
23 января, 15:01ДНР призвала Киев не пытаться изменить Минские соглашения
"За неделю вооруженные формирования Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 208 мин, 167 гранат различного типа, 300 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие... В результате снайперского огня получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник нашей республики, находившийся на боевом посту", - сказал Басурин.
Он отметил, что в результате обстрелов повреждения получили четыре дома на окраине Донецка. Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории ДНР, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении командиров подразделений украинских силовиков, добавил Басурин.
21 января, 15:03В ДНР раскритиковали политику Зеленского в отношении Донбасса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.