В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за неделю

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что на предыдущей неделе украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения. По районам 18 населенных пунктов республики противник выпустил 208 мин, 167 гранат различного типа, 300 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие... В результате снайперского огня получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник нашей республики, находившийся на боевом посту", - сказал Басурин.

Он отметил, что в результате обстрелов повреждения получили четыре дома на окраине Донецка. Все сведения с приложением фото- и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся на территории ДНР, а также переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении командиров подразделений украинских силовиков, добавил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.