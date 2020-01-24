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В Палестине опровергли информацию о переговорах с США по "сделке века"
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РИА Новости

В Палестине опровергли информацию о переговорах с США по "сделке века"

17:00 24.01.2020
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© Flickr / scottgunnФлаги Палестины
Флаги Палестины
© Flickr / scottgunn
ГАЗА, 24 янв - РИА Новости. Палестинская администрация опровергла в пятницу заявление президента США Дональда Трампа, что его администрация обсуждала "сделку века" с палестинской стороной, сообщает агентство ВАФА со ссылкой на заявление Набиля Абу Рудейны, официального представителя палестинского лидера Махмуда Аббаса.
Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский президент выразил уверенность, что план сработает, добавив, что об этом уже был разговор с представителями Палестины.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
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Аббас сообщил Макрону, что Палестина ждет признания со стороны Европы
"Не было ни кратких, ни подробных разговоров с американской администрацией по так называемой "сделке века", - приводит агентство высказывание Абу Рудейны.
"Палестинская позиция ясна и последовательна против решений Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также против всего, что связано со "сделкой века", - добавил он.
План по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанный администрацией Дональда Трампа и получивший впоследствии название "сделка века", несмотря на многократные обещания, до сих пор полностью не опубликован. Говоря о принципах этого плана, Трамп сообщал, что палестинцы и израильтяне должны сами решить между собой вопросы о формуле будущего урегулирования. Американский лидер не раз говорил, что каждая из сторон должна будет пойти на серьезные уступки.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 01:41
Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху
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Дональд ТрампПалестинаСШАВ мире
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