В Палестине опровергли информацию о переговорах с США по "сделке века"

ГАЗА, 24 янв - РИА Новости. Палестинская администрация опровергла в пятницу заявление президента США Палестинская администрация опровергла в пятницу заявление президента США Дональда Трампа , что его администрация обсуждала "сделку века" с палестинской стороной, сообщает агентство ВАФА со ссылкой на заявление Набиля Абу Рудейны, официального представителя палестинского лидера Махмуда Аббаса.

Ранее Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху . Американский президент выразил уверенность, что план сработает, добавив, что об этом уже был разговор с представителями Палестины.

"Не было ни кратких, ни подробных разговоров с американской администрацией по так называемой "сделке века", - приводит агентство высказывание Абу Рудейны.

"Палестинская позиция ясна и последовательна против решений Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также против всего, что связано со "сделкой века", - добавил он.

План по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанный администрацией Дональда Трампа и получивший впоследствии название "сделка века", несмотря на многократные обещания, до сих пор полностью не опубликован. Говоря о принципах этого плана, Трамп сообщал, что палестинцы и израильтяне должны сами решить между собой вопросы о формуле будущего урегулирования. Американский лидер не раз говорил, что каждая из сторон должна будет пойти на серьезные уступки.