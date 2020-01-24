Во Франции на заседании кабмина представили проект пенсионной реформы

Предложенная властями страны реформа стала причиной самой крупной за последнее время общенациональной забастовки во Франции, начавшейся 5 декабря. Причиной для неё стали положения реформы, в частности, увеличение пенсионного возраста и лишение некоторых категорий работников привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Представление законопроекта также прошло на фоне многочисленных акций протеста в различных городах Франции. Так, в Париже возобновилась забастовка общественного транспорта, из-за чего закрыто или нарушено движение метрополитена. Также серьезно нарушено железнодорожное сообщение и за пределами столицы. Помимо забастовки, в Париже также проходит масштабное шествие противников реформы, участие в котором, по данным профсоюза CGT, составляет 350-400 тысяч человек. За безопасностью на акции следят усиленные наряды полиции и жандармерии.