Во Франции на заседании кабмина представили проект пенсионной реформы

ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Проект реформы пенсионного законодательства, спровоцировавшей во Франции акции протеста и забастовки, представлен в пятницу на заседании кабинета министров страны.
"Только что мы представили законопроект на заседании кабинета министров. Этот проект соответствует устремлениям, объявленным президентом (Французской) Республики (Эммануэлем Макроном) в ходе его президентской кампании - о создании универсальности, о том, чтобы французы… имели равные права. Он предложил создать универсальную пенсионную систему, убрав 42 различных пенсионных режима, которые действуют сейчас", - сказала министр здравоохранения и солидарности страны Аньес Бузен.
Проект реформы состоит из пяти частей и 65 статей.
Предложенная властями страны реформа стала причиной самой крупной за последнее время общенациональной забастовки во Франции, начавшейся 5 декабря. Причиной для неё стали положения реформы, в частности, увеличение пенсионного возраста и лишение некоторых категорий работников привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Представление законопроекта также прошло на фоне многочисленных акций протеста в различных городах Франции. Так, в Париже возобновилась забастовка общественного транспорта, из-за чего закрыто или нарушено движение метрополитена. Также серьезно нарушено железнодорожное сообщение и за пределами столицы. Помимо забастовки, в Париже также проходит масштабное шествие противников реформы, участие в котором, по данным профсоюза CGT, составляет 350-400 тысяч человек. За безопасностью на акции следят усиленные наряды полиции и жандармерии.
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